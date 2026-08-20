Piazza Affari resiste e guida l'Europa

(Teleborsa) - Tiene Piazza Affari
, che scambia in frazionale rialzo e guida gli altri eurolistini che viaggiano invece negativi. Debole Wall Street, con l'S&P-500
in flessione dello 0,23%.
Il clima resta appesantito dalle persistenti tensioni USA-Iran
aggravate dalle ultime minacce di Trump
e che allontano sempre più le speranze di un accordo a breve e che spingono il petrolio nuovamente al rialzo
con i conseguenti rischi di inflazione. Restano monitorati anche i rendimenti dell'obbligazionario dopo la decisione da parte del Tesoro Usa
di raddoppiare i buyback di titoli a lunga scadenza a partire da settembre.
In Italia, i riflettori rimangono puntati sul risiko bancario
in attesa degli esiti del CdA straordinario di MPS
sulle possibili operazioni strategiche.
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,04%. L'Oro
è in calo (-0,87%) e si attesta su 4.483,4 dollari l'oncia. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+2,83%), che raggiunge 86,78 dollari per barile.
Aumenta di poco lo spread
, che si porta a +80 punti base, con un lieve rialzo di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,06%. Tra i mercati del Vecchio Continente
giornata fiacca per Francoforte
, che segna un calo dello 0,39%, andamento cauto per Londra
, che mostra una performance pari a +0,03%, e piccola perdita per Parigi
, che scambia con un -0,48%.
Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB
dello 0,28%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
avanza in maniera frazionale, arrivando a 55.354 punti.
Consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap
(-0,09%); poco sotto la parità il FTSE Italia Star
(-0,42%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo ENI
(+2,51%), Italgas
(+1,92%), Tenaris
(+1,67%) e Lottomatica
(+1,55%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Stellantis
, che continua la seduta con -4,99%.
In rosso Amplifon
, che evidenzia un deciso ribasso del 4,42%.
Spicca la prestazione negativa di Prysmian
, che scende del 2,14%. STMicroelectronics
scende dell'1,93%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Pharmanutra
(+3,53%), IREN
(+0,97%), Mondadori
(+0,97%) e MFE B
(+0,88%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Ferragamo
, che continua la seduta con -2,46%.
Calo deciso per GVS
, che segna un -1,9%.
Tentenna Sesa
, che cede l'1,37%.
Sostanzialmente debole Technoprobe
, che registra una flessione dell'1,35%.