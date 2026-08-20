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Piazza Affari resiste e guida l'Europa

Commento, Finanza, Spread
Piazza Affari resiste e guida l'Europa
(Teleborsa) - Tiene Piazza Affari, che scambia in frazionale rialzo e guida gli altri eurolistini che viaggiano invece negativi. Debole Wall Street, con l'S&P-500 in flessione dello 0,23%.

Il clima resta appesantito dalle persistenti tensioni USA-Iran aggravate dalle ultime minacce di Trump e che allontano sempre più le speranze di un accordo a breve e che spingono il petrolio nuovamente al rialzo con i conseguenti rischi di inflazione. Restano monitorati anche i rendimenti dell'obbligazionario dopo la decisione da parte del Tesoro Usa di raddoppiare i buyback di titoli a lunga scadenza a partire da settembre.

In Italia, i riflettori rimangono puntati sul risiko bancario in attesa degli esiti del CdA straordinario di MPS sulle possibili operazioni strategiche.

L'Euro / dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,04%. L'Oro è in calo (-0,87%) e si attesta su 4.483,4 dollari l'oncia. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+2,83%), che raggiunge 86,78 dollari per barile.

Aumenta di poco lo spread, che si porta a +80 punti base, con un lieve rialzo di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,06%.

Tra i mercati del Vecchio Continente giornata fiacca per Francoforte, che segna un calo dello 0,39%, andamento cauto per Londra, che mostra una performance pari a +0,03%, e piccola perdita per Parigi, che scambia con un -0,48%.

Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB dello 0,28%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share avanza in maniera frazionale, arrivando a 55.354 punti.

Consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap (-0,09%); poco sotto la parità il FTSE Italia Star (-0,42%).

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo ENI (+2,51%), Italgas (+1,92%), Tenaris (+1,67%) e Lottomatica (+1,55%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Stellantis, che continua la seduta con -4,99%.

In rosso Amplifon, che evidenzia un deciso ribasso del 4,42%.

Spicca la prestazione negativa di Prysmian, che scende del 2,14%.

STMicroelectronics scende dell'1,93%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Pharmanutra (+3,53%), IREN (+0,97%), Mondadori (+0,97%) e MFE B (+0,88%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Ferragamo, che continua la seduta con -2,46%.

Calo deciso per GVS, che segna un -1,9%.

Tentenna Sesa, che cede l'1,37%.

Sostanzialmente debole Technoprobe, che registra una flessione dell'1,35%.
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