Piazza Affari in calo con Eurolandia

(Teleborsa) - La Borsa di Milano è in calo con
le altre principali Borse europee. A Wall Street, l'S&P-500
continua le contrattazioni in territorio positivo.
Gli investitori restano perlopiù avversi al rischio in un clima di cautela in vista dell'atteso discorso di domani del presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, a Jackson Hole
mentre continuano a pesare le incertezze geopolitiche e i dati sull'inflazione americana.
Per contro, il sentiment sul settore tech beneficia della trimestrale in forte progresso e delle solide prospettive
di Nvidia
dopo che la società ha annunciato una previsione di crescita del fatturato di circa il 70%
nel prossimo anno fiscale, dissipando i timori su un possibile rallentamento della spesa per l'intelligenza artificiale.
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,05%. Sostanzialmente stabile l'oro
, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 4.592,5 dollari l'oncia. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,32%.
Consolida i livelli della vigilia lo spread
, attestandosi a +81 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,05%. Tra i mercati del Vecchio Continente
senza slancio Francoforte
, che negozia con un +0,18%, scivola Londra
, con un netto svantaggio dello 0,78%, e sessione nera per Parigi
, che lascia sul tappeto una perdita dell'1,71%.
A Piazza Affari, il FTSE MIB
è in calo (-1,33%) e si attesta su 52.180 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
perde l'1,24%, continuando la seduta a 54.819 punti.
Sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap
, che mostra un calo dello 0,24%; poco sopra la parità il FTSE Italia Star
(+0,26%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, andamento positivo per STMicroelectronics
, che avanza di un discreto +3,05%.
Ben comprata Stellantis
, che segna un forte rialzo del 2,23%.
Piccolo passo in avanti per Leonardo
, che mostra un progresso dell'1,35%.
Composta DiaSorin
, che cresce di un modesto +1,06%.
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Hera
, che prosegue le contrattazioni a -3,58%.
In rosso Unicredit
, che evidenzia un deciso ribasso del 3,28%.
Spicca la prestazione negativa di Banco BPM
, che scende del 2,70%. Campari
scende del 2,63%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, LU-VE Group
(+4,53%), Maire
(+3,59%), WIIT
(+3,02%) e Reply
(+2,33%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Piaggio
, che ottiene -3,38%.
Calo deciso per Credem
, che segna un -2,87%.
Sotto pressione Pirelli
, con un forte ribasso del 2,87%.
Soffre Acea
, che evidenzia una perdita del 2,71%.