Europa torna cauta in attesa del job report USA

(Teleborsa) - Le borse europee tornano caute
in attesa di nuovi spunti
operativi
dopo gli acquisti di ieri avvenuti in scia alle nuove indicazioni incoraggianti in tema di politica monetaria.
Occhi puntati sul report occupazionale USA
in uscita oggi pomeriggio e che dovrebbe fornire ulteriori segnali in vista della riunione della Fed del 15-16 settembre.
Il tutto all'indomani delle parole del funzionario della banca centrale statunitense, Christopher Waller
, secondo il quale "sebbene l'inflazione rimanga significativamente al di sopra dell'obiettivo del 2% fissato dal Federal Open Market Committee, i dati recenti suggeriscono che stiamo finalmente assistendo ad alcuni segnali di disinflazione
. Se questa tendenza dovesse confermarsi nei dati in uscita nelle prossime due settimane, sarei propenso a mantenere il tasso di riferimento sui fondi federali al livello attuale". Waller ha comunque avvertito
che "se l'inflazione dovesse aumentare vertiginosamente, prenderei in considerazione un rialzo dei tassi".
Modesta diminuzione per la Borsa di Milano
, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell'Europa.
Resta protagonista il risiko bancario
con Monte dei Paschi di Siena
che ha intanto ricevuto da parte della Banca Centrale Europea
le autorizzazioni in merito alla fusione per incorporazione di Mediobanca
e alle altre operazioni di riorganizzazione societaria previste.
Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,163. Nessuna variazione significativa per l'oro
, che scambia sui valori della vigilia a 4.470,1 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,23%.
Consolida i livelli della vigilia lo spread
, attestandosi a +81 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,18%. Tra i listini europei
senza slancio Francoforte
, che negozia con un +0,01%, Londra
è stabile, riportando un moderato -0,13%, e contrazione moderata per Parigi
, che soffre un calo dello 0,21%.
Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con il FTSE MIB
che sta lasciando sul parterre lo 0,52%; sulla stessa linea, depressa il FTSE Italia All-Share
, che scambia sotto i livelli della vigilia a 54.561 punti.
Sui livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap
(+0,03%); sulla stessa tendenza, consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Star
(+0,18%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Stellantis
(+0,81%), Prysmian
(+0,67%), Campari
(+0,67%) e Buzzi
(+0,65%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Unicredit
, che prosegue le contrattazioni a -1,34%.
Sottotono Banco BPM
che mostra una limatura dell'1,32%.
Deludente BPER Banca
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Fiacca ENI
, che mostra un piccolo decremento dello 0,86%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Sanlorenzo
(+2,58%), Safilo
(+2,02%), Comer Industries
(+1,24%) e Technoprobe
(+1,06%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su IGD
, che continua la seduta con -1,14%.
Discesa modesta per LU-VE Group
, che cede un piccolo -1,04%.
Pensosa Danieli
, con un calo frazionale dello 0,77%.
Tentenna D'Amico
, con un modesto ribasso dello 0,73%.