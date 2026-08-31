Milano resiste in una Europa debole

(Teleborsa) - Le borse europee, orfane di Londra per festività, viaggiano deboli con Piazza Affari che resiste però alle vendite.



Gli operatori valutavano le prospettive sui tassi di interesse a seguito delle dichiarazioni hawkish sull'inflazione rilasciate dal presidente della Federal Reserve Kevin Warsh a Jackson Hole. Nel frattempo, secondo i dati sugli swap raccolti da Bloomberg, le probabilità che la Fed aumenti il ??suo tasso di riferimento nella riunione del mese prossimo sono aumentate fino a circa il 60%.



A ciò si aggiunge il nuovo rialzo del petrolio dopo i nuovi attacchi reciproci tra USA e Iran, alimentando i timori di inflazione.



L' Euro / dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,16. Sessione debole per l' oro , che scambia con un calo dello 0,22%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 3,91%.



Balza in alto lo spread , posizionandosi a +85 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,12%.



Tra le principali Borse europee sotto pressione Francoforte , con un forte ribasso dello 0,75% e incolore Parigi , che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.



Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB , che avanza a 52.754 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share procede a piccoli passi, avanzando a 55.402 punti.



Leggermente positivo il FTSE Italia Mid Cap (+0,32%); poco sotto la parità il FTSE Italia Star (-0,23%).



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, ben comprata Tenaris , che segna un forte rialzo del 2,58%.



ENI avanza del 2,17%.



Si muove in territorio positivo Saipem , mostrando un incremento del 2,15%.



Bilancio positivo per Banca MPS , che vanta un progresso dell'1,25%.



I più forti ribassi, invece, si verificano su Nexi , che continua la seduta con -1,36%.



Pensosa Buzzi , con un calo frazionale dell'1,34%.



Tentenna Avio , con un modesto ribasso dell'1,29%.



Giornata fiacca per Leonardo , che segna un calo dello 0,93%.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, SOL (+4,08%), Technogym (+2,43%), Danieli (+2,42%) e Banco Desio (+2,15%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Banca Ifis , che prosegue le contrattazioni a -5,06%.



Piccola perdita per IGD , che scambia con un -1,37%.



Tentenna Caltagirone SpA , che cede l'1,28%.



Sostanzialmente debole Credem , che registra una flessione dello 0,97%.

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