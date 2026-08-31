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Milano resiste in una Europa debole

Commento, Finanza, Spread
Milano resiste in una Europa debole
(Teleborsa) - Le borse europee, orfane di Londra per festività, viaggiano deboli con Piazza Affari che resiste però alle vendite.

Gli operatori valutavano le prospettive sui tassi di interesse a seguito delle dichiarazioni hawkish sull'inflazione rilasciate dal presidente della Federal Reserve Kevin Warsh a Jackson Hole. Nel frattempo, secondo i dati sugli swap raccolti da Bloomberg, le probabilità che la Fed aumenti il ??suo tasso di riferimento nella riunione del mese prossimo sono aumentate fino a circa il 60%.

A ciò si aggiunge il nuovo rialzo del petrolio dopo i nuovi attacchi reciproci tra USA e Iran, alimentando i timori di inflazione.

L'Euro / dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,16. Sessione debole per l'oro, che scambia con un calo dello 0,22%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 3,91%.

Balza in alto lo spread, posizionandosi a +85 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,12%.

Tra le principali Borse europee sotto pressione Francoforte, con un forte ribasso dello 0,75% e incolore Parigi, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.

Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB, che avanza a 52.754 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share procede a piccoli passi, avanzando a 55.402 punti.

Leggermente positivo il FTSE Italia Mid Cap (+0,32%); poco sotto la parità il FTSE Italia Star (-0,23%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, ben comprata Tenaris, che segna un forte rialzo del 2,58%.

ENI avanza del 2,17%.

Si muove in territorio positivo Saipem, mostrando un incremento del 2,15%.

Bilancio positivo per Banca MPS, che vanta un progresso dell'1,25%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su Nexi, che continua la seduta con -1,36%.

Pensosa Buzzi, con un calo frazionale dell'1,34%.

Tentenna Avio, con un modesto ribasso dell'1,29%.

Giornata fiacca per Leonardo, che segna un calo dello 0,93%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, SOL (+4,08%), Technogym (+2,43%), Danieli (+2,42%) e Banco Desio (+2,15%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Banca Ifis, che prosegue le contrattazioni a -5,06%.

Piccola perdita per IGD, che scambia con un -1,37%.

Tentenna Caltagirone SpA, che cede l'1,28%.

Sostanzialmente debole Credem, che registra una flessione dello 0,97%.
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