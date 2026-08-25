Prysmian in testa al FTSE MIB, torna il denaro sul settore tech

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per Prysmian che tratta in rialzo del 4,25%, sostenuta dal ritorno degli acquisti sui titoli tecnologici e legati alle infrastrutture per l’intelligenza artificiale.



Il movimento si inserisce nel più ampio recupero del comparto tech europeo, sostenuto anche dall’attesa per i risultati di Nvidia , in calendario domani, mentre a Milano gli acquisti premiano anche Stmicroelectronics . Già in avvio Prysmian e St erano tra i titoli più brillanti del listino.



A sostenere il sentiment sul gruppo resta inoltre la strategia di crescita negli Stati Uniti: a inizio agosto Prysmian ha annunciato l’acquisizione di Atkore per 3,8 miliardi di dollari, rafforzando il posizionamento nel mercato americano dell’elettrificazione e delle infrastrutture connesse anche alla crescita dell’intelligenza artificiale.



Lo scenario su base settimanale del gruppo specializzato nella produzione di cavi rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.



Lo status tecnico di Prysmian mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 120,5 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 124. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 118,4.

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