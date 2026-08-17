Piazza Affari, acquisti sui tech: Stm e Prysmian in testa al listino

(Teleborsa) - A Piazza Affari si mettono in luce i titoli tecnologici, con Stm e Prysmian tra i migliori del listino principale. Stm sale del 3,6%, mentre Prysmian guadagna il 2,5%, sostenute dal buon andamento del comparto in Asia.



A favorire il settore sono soprattutto le prospettive legate alla domanda per l'intelligenza artificiale, che continua a sostenere le aziende inserite nella filiera globale dei semiconduttori e delle infrastrutture connesse.







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