Quadro rialzista per Sainsbury's
(Teleborsa) - Chiusura del 3 settembre
Apprezzabile rialzo per la catena inglese di supermercati, tra i componenti del FTSE 100, in guadagno dello 0,75% sui valori precedenti.
Operatività odierna:
Il quadro tecnico di Sainsbury's suscita un interesse tra gli investitori pronti all'acquisto ai prezzi attuali pari a 3,365 sterline, con stop loss stimato in area 3,176 pounds, creando così l'opportunità di guadagno nel breve periodo.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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