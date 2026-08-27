Quadro rialzista per Siemens
(Teleborsa) - Chiusura del 26 agosto
Apprezzabile rialzo per la compagnia elettronica tedesca, tra i componenti del DAX, in guadagno dello 0,89% sui valori precedenti.
Operatività odierna:
Le indicazioni operative suggeriscono un segnale rialzista per il titolo, che è da acquistare a questi valori fissati a 288,1 Euro, con stop loss calcolato a quota 276 Euro, mostrando ampie probabilità di utile in un orizzonte di breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```