Quadro rialzista per Siemens

(Teleborsa) - Chiusura del 26 agosto

Apprezzabile rialzo per la compagnia elettronica tedesca , tra i componenti del DAX , in guadagno dello 0,89% sui valori precedenti.





Operatività odierna:

Le indicazioni operative suggeriscono un segnale rialzista per il titolo, che è da acquistare a questi valori fissati a 288,1 Euro, con stop loss calcolato a quota 276 Euro, mostrando ampie probabilità di utile in un orizzonte di breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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