Quadro rialzista per Brembo
(Teleborsa) - Chiusura del 4 settembre
Seduta in ribasso per l'azienda italiana produttrice di impianti frenanti per veicoli, parte del FTSE Italia Mid Cap, che porta a casa un decremento dello 0,30%, ma che mostra un quadro tecnico di medio periodo positivo.
Operatività odierna:
A livello operativo, il titolo presenta un'indicazione di acquisto a prezzi correnti fissati a 10,07 Euro, con stop loss individuato a quota 9,51 Euro, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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