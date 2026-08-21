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Quadro rialzista per Union Pacific

Finanza
Quadro rialzista per Union Pacific
(Teleborsa) - Chiusura del 20 agosto
Apprezzabile rialzo per la compagnia ferroviaria statunitense, tra i componenti dell'S&P 100, in guadagno dello 0,72% sui valori precedenti.


Operatività odierna:
Il quadro tecnico evidenzia una propensione all'acquisto di Union Pacific ai prezzi attuali pari a 304 USD, con stop loss individuato in area 150,9 Dollari USA, favorendo così la possibilità di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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