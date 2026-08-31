Quadro rialzista per Biogen
(Teleborsa) - Chiusura del 28 agosto
Seduta in ribasso per la compagnia biotecnologica americana, parte dell'S&P-500, che porta a casa un decremento dell'1,37%, ma che mostra un quadro tecnico di medio periodo positivo.
Operatività odierna:
Lo status tecnico di Biogen favorisce la propensione all'acquisto alle quotazioni correnti pari a 218,5 USD con stop loss fissato a quota 173 Dollari USA, che crea l'occasione agli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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