Rosenberg (BlackRock), inflazione di agosto ancora più importante dopo il job report oltre le attese

(Teleborsa) - L'eccezionale crescita dell'occupazione
negli Stati Uniti ad agosto sottolinea l'importanza dell'indice dei prezzi al consumo
che verrà pubblicato la prossima settimana, in quanto i membri del comitato di politica monetaria della Federal Reserve stanno valutando se aumentare i tassi di interesse. Lo ha dichiarato Jeff Rosenberg di BlackRock dopo l'uscita del job report
uscito nel primo pomeriggio di oggi.
"Questo dato conferma ciò che già sapevamo sul mercato del lavoro
e riporta l'attenzione sull'inflazione", ha affermato Rosenberg venerdì in un'intervista a Bloomberg Television. "La questione cruciale è se l'inflazione aumenterà o meno abbastanza rapidamente
, e se la Fed deciderà di aumentare i tassi nella riunione di settembre".
Se il rapporto CPI in calendario l'11 settembre
continuerà a mostrare progressi sull'inflazione, "penso che i tassi rimarranno stabili
", ha aggiunto il gestore di portafoglio di BlackRock.
Per il momento, gli ultimi dati sull'occupazione hanno rafforzato la convinzione a Wall Street che il Federal Open Market Committee (FOMC) potrebbe aumentare i tassi questo mese: infatti lo strumento FedWatch del CME ha mostrato che gli operatori scontano una probabilità di aumento dei tassi di interesse nella riunione del FOMC del 15-16 settembre salita al 60%
dal 50% a cui era scesa in seguito alle dichiarazioni
del governatore della Fed Christopher Waller
, secondo cui i "dati recenti suggeriscono che stiamo finalmente assistendo ad alcuni segnali di disinflazione
" e che "se questa tendenza dovesse confermarsi nei dati in uscita nelle prossime due settimane", sarebbe "propenso a mantenere il tasso di riferimento sui fondi federali al livello attuale".