Germania, inflazione ad agosto attesa in aumento al +2,9% su anno ma sotto le attese

(Teleborsa) - Risulta inferiore alle attese l'inflazione tedesca ad agosto 2026. Secondo la stima preliminare pubblicata da Destatis, i prezzi al consumo sono saliti dello 0,2% su mese, rispetto al +0,3% del consensus, dopo il +0,8% del mese precedente.



Su base annuale, invece, a variazione dei prezzi è indicata al +2,9%, dopo il +2,8% del mese precedente, ma risulta inferiore al +3,0% del consensus.



L'inflazione armonizzata ha registrato su mese una variazione pari a +0,2%, rispetto al +0,9% precedente e al +0,3% atteso. Su anno si registra un incremento dell'2,9%, dopo il +2,8% del mese precedente e sotto al +3,1% del consensus.

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