Regno Unito, inflazione accelera in linea alle attese a luglio

(Teleborsa) - Risulta in linea alle attese l'inflazione del Regno Unito a luglio. Secondo il report mensile dell'Office for National Statistics (ONS), i prezzi al consumo registrano, come previsto, un incremento dello 0,3% su base mensile, e in accelerazione rispetto al +0,1% del mese precedente. Su base annua, l'inflazione si è attestata al 2,9%, dopo il 2,6% di giugno.



Il dato core dell'inflazione, che esclude le componenti più volatili quali cibo e carburanti, è risultato in aumento dello 0,2% su base mensile, a fronte del +0,1% atteso e il precedente +0,3%. La variazione tendenziale si attesta al 2,6%, in linea con il mese precedente ma poco superiore al 2,5% atteso.



L'ONS ha pubblicato anche i dati dei prezzi alla produzione, che evidenziano, sempre nel mese di luglio, un aumento dello 0,2% su base mensile, dopo il -0,1% del mese precedente (rivisto da flat) e in linea alle attese. A livello annuale, si è registrata una variazione pari a +3,1% e dopo il +3,5% del mese precedente.



L'indice core, al netto di cibo, bevande, tabacchi e petrolio, ha registrato un incremento dello 0,6% su mese (+0,5% il mese precedente), mentre è salito del 2,8% su base annuale (+2,6% precedente).



(Foto: © Marian Vejcik / 123RF)

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