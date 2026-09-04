Limita le perdite Wall Street dopo job report di agosto ben sopra le attese

(Teleborsa) - A New York, si muove sotto la parità il Dow Jones
, che scende a 53.547 punti, con uno scarto percentuale dello 0,26%, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità l'S&P-500
, che continua la giornata a 7.742 punti. Poco sopra la parità il Nasdaq 100
(+0,39%); sui livelli della vigilia l'S&P 100
(-0,02%).
Avvio di seduta in calo a Wall Street, dopo che i dati sull'occupazione di agosto hanno fornito un quadro di recupero molto superiore al previsto
, con 162.000 nuovi posti creati. La solidità del mercato del lavoro aumenta le possibilità di un rialzo dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve, con lo strumento FedWatch del CME che vede un probabilità di rialzo salita al 60% da circa il 50% di ieri.
Dopo la pubblicazione del dato il dollaro ha mostrato rafforzamenti, con l'euro brevemente sceso sotto quota 1,16 sul biglietto verde. Momentanei rialzi anche dei tassi sui Treasuries, poi ridiscesi al 4,776% sulla scadenza decennale.