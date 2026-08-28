Spagna, inflazione attesa in accelerazione in agosto e sopra attese

(Teleborsa) - L'inflazione spagnola è attesa in aumento nel mese di agosto. Secondo l'Istituto Nazionale di Statistica spagnolo (INE), che ha pubblicato oggi una stima flash, l'inflazione su base annuale è stimata al 4,3% dal 3,6% rilevato nel mese di luglio e rispetto al +4,2% atteso dagli analisti.



L'indice dei prezzi al consumo su base mensile registra una variazione positiva dello 0,7%, dopo il +0,3% di luglio e contro il +0,6% stimato dal consensus.



L'inflazione armonizzata, che tiene conto di un paniere diverso ed identico per tutta l'UE, registra un incremento tendenziale del 4,5% (atteso +4,6%) dopo il +3,9% del mese precedente. Su base mensile è indicata una variazione pari a +0,6% (+0,8% atteso) contro la variazione nulla di luglio.

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