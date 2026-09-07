Banco BPM, offerta di riacquisto su bond da 500 milioni di euro con emissione di nuovi titoli

(Teleborsa) - Banco BPM ha annunciato una offerta di riacquisto per cassa rivolta alla totalità del proprio prestito obbligazionario denominato "€500,000,000 Fixed Rate Social Senior Preferred Notes due 29November 2027" emesso a valere dello Euro MediumTerm Note Programme da 25 miliardi di euro dell'emittente.



L'offerta, che viene effettuata contemporaneamente all'emissione dei Nuovi Titoli, è in linea con la gestione proattiva delle proprie passività. In aggiunta, l'offerta (che terminerà alle ore 17.00 del 14 settembre 2026) offre liquidità agli investitori che vi aderiranno e al contempo fornisce ai medesimi l'opportunità di reinvestire i fondi nei Nuovi Titoli.



Banco BPM ha annunciato quindi anche l'intenzione di effettuare una emissione benchmark di nuovi titoli senior non-preferred denominati in Euro a valere del Programma EMTN da offrire, a condizioni di mercato, ad investitori qualificati.I Nuovi Titoli saranno quotati presso la Luxembourg Stock Exchange, ammessi alla negoziazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo e saranno valutati da primarie agenzie di rating.



Banco Santander , NatWest , Banca Akros (parte correlata dell'emittente,) BBVA , HSBC , Nomura e Société Générale agiscono in qualità di Dealer Managers.

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