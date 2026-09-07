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Banco BPM, offerta di riacquisto su bond da 500 milioni di euro con emissione di nuovi titoli

Banche, Finanza
Banco BPM, offerta di riacquisto su bond da 500 milioni di euro con emissione di nuovi titoli
(Teleborsa) - Banco BPM ha annunciato una offerta di riacquisto per cassa rivolta alla totalità del proprio prestito obbligazionario denominato "€500,000,000 Fixed Rate Social Senior Preferred Notes due 29November 2027" emesso a valere dello Euro MediumTerm Note Programme da 25 miliardi di euro dell'emittente.

L'offerta, che viene effettuata contemporaneamente all'emissione dei Nuovi Titoli, è in linea con la gestione proattiva delle proprie passività. In aggiunta, l'offerta (che terminerà alle ore 17.00 del 14 settembre 2026) offre liquidità agli investitori che vi aderiranno e al contempo fornisce ai medesimi l'opportunità di reinvestire i fondi nei Nuovi Titoli.

Banco BPM ha annunciato quindi anche l'intenzione di effettuare una emissione benchmark di nuovi titoli senior non-preferred denominati in Euro a valere del Programma EMTN da offrire, a condizioni di mercato, ad investitori qualificati.I Nuovi Titoli saranno quotati presso la Luxembourg Stock Exchange, ammessi alla negoziazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo e saranno valutati da primarie agenzie di rating.

Banco Santander, NatWest, Banca Akros (parte correlata dell'emittente,) BBVA, HSBC, Nomura e Société Générale agiscono in qualità di Dealer Managers.
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