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Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Madrid (+0,03%)

Ibex 35 inizia gli scambi a 20.073,6 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Madrid (+0,03%)
Indice azionario della Borsa di Madrid tratta con un moderato +0,03%, a quota 20.073,6 in apertura.
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