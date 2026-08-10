Piazza Affari cauta con gli altri eurolistini

(Teleborsa) - Seduta perlopiù in leggero rialzo per il FTSE MIB e gli altri eurolistini.



Prevale la prudenza in vista degli importanti appuntamenti dei prossimi giorni con il proseguimento delle trimestrali statunitensi, alla ricerca di nuove indicazioni sulla tenuta della spesa in AI, oltre che con i dati sull'inflazione USA, in uscita mercoledì e ancor più sotto i riflettori dopo l'inaspettata battuta d'arresto dell'occupazione registrata venerdì.



Sullo sfondo, rimangono monitorate le questioni geopolitiche: l'accordo con l'Oman per la creazione di una rotta marittima attraverso Hormuz è "molto vicino", ha dichiarato nel fine settimana il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, escludendo, tuttavia, per ora, colloqui diretti con gli Stati Uniti a causa delle violazioni dell'intesa di pace provvisoria raggiunta a giugno.



Sostanzialmente stabile l' euro / dollaro USA , che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,155. L' Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 4.334,5 dollari l'oncia. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo dell'1,63%.



Sui livelli della vigilia lo spread , che si mantiene a +76 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,90%.



Nello scenario borsistico europeo performance modesta per Francoforte , che mostra un moderato rialzo dello 0,26%, sottotono Londra che mostra una limatura dello 0,21%, e andamento cauto per Parigi , che mostra una performance pari a +0,13%.



Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,22%; sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share , che si porta a 56.504 punti.



Sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap , che mostra un calo dello 0,21%; senza direzione il FTSE Italia Star (+0,1%).



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, buona performance per Prysmian , che cresce del 2,90%.



Sostenuta STMicroelectronics , con un discreto guadagno del 2,31%.



Resistente Amplifon , che segna un piccolo aumento dell'1,09%.



Banco BPM avanza dello 0,74%.



Le peggiori performance, invece, si registrano su Nexi , che ottiene -0,94%.



Deludente Terna , che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.



Fiacca Poste Italiane , che mostra un piccolo decremento dello 0,84%.



Discesa modesta per Telecom Italia , che cede un piccolo -0,7%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Caltagirone SpA (+2,49%), BFF Bank (+2,20%), Technogym (+1,91%) e Carel Industries (+1,63%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Revo Insurance , che prosegue le contrattazioni a -2,27%.



Spicca la prestazione negativa di El.En , che scende dell'1,74%.



LU-VE Group scende dell'1,69%.



Calo deciso per Fiera Milano , che segna un -1,67%.

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