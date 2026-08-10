Mercati cauti, Milano si allinea

(Teleborsa) - Si muove con cautela la seduta finanziaria odierna delle borse europee, così come a Piazza Affari. A Wall Street, si muove vicino alla parità l' S&P-500 .



I mercati restano appesantiti dal nuovo rialzo del petrolio, in scia alla mancata conclusione di un accordo per la riapertura dello Stretto di Hormuz, e ai conseguenti rinnovati timori che la Fed debba aumentare i tassi quest'anno, nonostante il recente rallentamento del mercato del lavoro USA.



Sono attesi ulteriori segnali dai prezzi al consumo statunitensi di luglio, in uscita mercoledì, che potrebbero incidere sull'orientamento delle aspettative relative alla riunione di settembre della banca centrale americana.



Infine, resta l'attenzione sui conti societari con un calendario più leggero questa settimana, anche se spunti interessanti dovrebbero arrivare dalla società di semiconduttori Applied Materials , dal produttore di apparecchiature di rete Cisco e dalla società tech per infrastrutture cloud CoreWeave .



L' Euro / dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,08%. Lieve calo dell' oro , che scende a 4.327,1 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,38%.



Lo Spread peggiora, toccando i +78 punti base, con un aumento di 2 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,94%.



Tra i listini europei Francoforte è stabile, riportando un moderato +0,03%, tentenna Londra , con un modesto ribasso dello 0,50%, e andamento cauto per Parigi , che mostra una performance pari a -0,11%.



Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con il FTSE MIB che si attesta sui valori della vigilia a 53.647 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share ( Piazza Affari ), che si posiziona a 56.298 punti, in prossimità dei livelli precedenti.



Sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap , che mostra un calo dello 0,67%; sui livelli della vigilia il FTSE Italia Star (-0,13%).



In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo ENI (+1,33%), Amplifon (+1,17%), Prysmian (+1,11%) e Tenaris (+0,95%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Terna , che prosegue le contrattazioni a -1,64%.



Giornata fiacca per Snam , che segna un calo dell'1,47%.



Piccola perdita per Enel , che scambia con un -1,38%.



Tentenna Poste Italiane , che cede l'1,36%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Caltagirone SpA (+2,87%), GVS (+2,66%), Technogym (+2,42%) e D'Amico (+1,72%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su LU-VE Group , che prosegue le contrattazioni a -2,88%.



Sotto pressione Technoprobe , che accusa un calo del 2,70%.



Scivola El.En , con un netto svantaggio del 2,67%.



In rosso Revo Insurance , che evidenzia un deciso ribasso del 2,46%.

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