Milano 3-set
52.245 0,00%
Nasdaq 3-set
29.482 +1,16%
Dow Jones 3-set
53.686 +1,18%
Londra 3-set
10.832 0,00%
Francoforte 3-set
26.003 0,00%

Spese reali famiglie Giappone (MoM) in luglio

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Spese reali famiglie Giappone (MoM) in luglio
Giappone, Spese reali famiglie in luglio su base mensile (MoM) +0,5%, in aumento rispetto al precedente -6,4% (la previsione era +2,6%).

(Foto: Sofia Terzoni / Pixabay)
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