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Spese reali famiglie Giappone (MoM) in luglio
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04 settembre 2026 - 07.00
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Spese reali famiglie in luglio su base mensile (MoM) +0,5%
, in aumento rispetto al precedente -6,4% (la previsione era +2,6%).
(Foto: Sofia Terzoni / Pixabay)
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