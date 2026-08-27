Rally per l'indice delle società High Tech italiane (+2,61%)
(Teleborsa) - Guizzo per il comparto tecnologico a Milano che non si cura dell'andamento in rosso dell'indice tecnologico dell'Area Euro.
Il FTSE Italia Technology ha aperto la giornata a quota 173.792,3, con uno scatto di 4.410,4 punti rispetto alla chiusura precedente. Sotto la linea di parità l'indice EURO STOXX Technology, che arretra a quota 1.477, dopo una partenza a 1.488.
Tra le Blue Chip di Piazza Affari dell'indice tecnologia, balza in avanti Stmicroelectronics, che amplia la performance positiva con un incremento del 2,92%.
Tra le mid-cap italiane, seduta vivace per WIIT, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso del 3,20%.
Risultato positivo per Reply, che lievita del 2,33%.
Rialzo marcato per Sesa, che archivia la sessione in utile dell'1,66% sui valori precedenti.
Tra le azioni del Ftse SmallCap, brilla TXT E-solutions, chiudendo la seduta con un aumento del 3,89%.
Apprezzabile rialzo per Cy4Gate, in guadagno del 3,44% sui valori precedenti.
Punta con decisione al rialzo la performance di Eurotech, con una variazione percentuale del 2,31%.
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