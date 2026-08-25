Si è mosso in territorio positivo l'indice delle società High Tech italiane (+0,76%), seduta effervescente per Eurotech

(Teleborsa) - Scambi positivi per il comparto tecnologico a Milano , decisamente in controtrend rispetto alla debolezza evidenziata dall' indice tecnologico dell'Area Euro .



Il FTSE Italia Technology ha aperto a 171.767,6, in crescita dello 0,76%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l' indice EURO STOXX Technology è risultato negativo a quota 1.483, dopo aver avviato la seduta a 1.488.



Tra le azioni più importanti dell'indice tecnologia di Milano, moderatamente al rialzo la prestazione di Stmicroelectronics , che chiude con una variazione percentuale dello 0,77%.



Tra le azioni del Ftse MidCap , risultato positivo per WIIT , che lievita del 2,01%.



Rialzo marcato per Technoprobe , che archivia la sessione in utile dell'1,85% sui valori precedenti.



Frazionale rialzo per Sesa , che mette a segno un modesto profit a +0,83%.



Tra le small-cap di Milano, seduta decisamente positiva per Eurotech , che ha terminato in rialzo del 4,81%.



Brilla Beewize , chiudendo la seduta con un aumento del 4,76%.



Apprezzabile rialzo per Cy4Gate , in guadagno del 2,11% sui valori precedenti.

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