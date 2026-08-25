Si è mosso in territorio positivo l'indice delle società High Tech italiane (+0,76%), seduta effervescente per Eurotech
(Teleborsa) - Scambi positivi per il comparto tecnologico a Milano, decisamente in controtrend rispetto alla debolezza evidenziata dall'indice tecnologico dell'Area Euro.
Il FTSE Italia Technology ha aperto a 171.767,6, in crescita dello 0,76%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice EURO STOXX Technology è risultato negativo a quota 1.483, dopo aver avviato la seduta a 1.488.
Tra le azioni più importanti dell'indice tecnologia di Milano, moderatamente al rialzo la prestazione di Stmicroelectronics, che chiude con una variazione percentuale dello 0,77%.
Tra le azioni del Ftse MidCap, risultato positivo per WIIT, che lievita del 2,01%.
Rialzo marcato per Technoprobe, che archivia la sessione in utile dell'1,85% sui valori precedenti.
Frazionale rialzo per Sesa, che mette a segno un modesto profit a +0,83%.
Tra le small-cap di Milano, seduta decisamente positiva per Eurotech, che ha terminato in rialzo del 4,81%.
Brilla Beewize, chiudendo la seduta con un aumento del 4,76%.
Apprezzabile rialzo per Cy4Gate, in guadagno del 2,11% sui valori precedenti.
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