Danone perfeziona l'acquisizione di Huel

(Teleborsa) - Danone ha perfezionato l'acquisizione di Huel, azienda attiva nel settore delle soluzioni per pasti completi e bilanciati.



Grazie alla combinazione delle capacità di vendita diretta al consumatore e di coinvolgimento della comunità di Huel con la portata e la presenza globale di Danone, un numero maggiore di consumatori avrà accesso a cibo completo dal punto di vista nutrizionale, pratico e sostenibile, si legge in una nota.



Antoine de Saint-Affrique, amministratore delegato di Danone, ha dichiarato: "Siamo lieti di dare ufficialmente il benvenuto a Huel nella famiglia Danone. Insieme, sbloccheremo e alimenteremo nuove opportunità di crescita, ampliando la portata dei prodotti leader di mercato di Huel grazie alla nostra presenza globale e alla nostra credibilità scientifica. La competenza unica che apportano nel campo del coinvolgimento dei consumatori e delle comunità rafforzerà ulteriormente le nostre capacità".



James McMaster, amministratore delegato di Huel, ha commentato: "Dopo un decennio dedicato alla costruzione del marchio Huel, iniziamo la prossima tappa del suo percorso. Con Danone, la nostra ambizione è quella di essere ancora più rilevanti per i nostri clienti affezionati e conquistare nuovi fan in nuove aree del mondo".



(Foto: © Maxim Kuzubov / 123RF)

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