Zenith Energy aumenta target di acquisizione di progetti solari dopo nuova operazione in Puglia

(Teleborsa) - Zenith Energy , società internazionale di produzione e sviluppo energetico, ha annunciato l'acquisizione di un progetto di sviluppo fotovoltaico da 10 MWp a Foggia (Puglia). L'acquisizione porta il portafoglio complessivo di progetti solari in fase di sviluppo di Zenith a circa 203 MWp, consentendo alla società di superare l'obiettivo precedentemente fissato di 200 MWp per il 2026, anticipando la data prevista di fine 2026.



A seguito del raggiungimento anticipato di questo traguardo, la società ha rivisto al rialzo il proprio obiettivo di acquisizione di progetti solari per la fine del 2026, portandolo a 240 MWp.



L'aggiunta di un ulteriore impianto in posizione strategica a Foggia rafforza ulteriormente la posizione dell'azienda in Puglia, dove sono in corso i lavori di costruzione di tutti e tre gli impianti solari che compongono il portafoglio in costruzione di Zenith, per una potenza complessiva di 7 MWp, con messa in servizio e connessione alla rete previste entro la fine del 2026.



L'azienda - quotata sul mercato principale della Borsa di Londra, sull'Euronext Growth della Borsa di Oslo e sullo Spotlight Stock Market svedese - continua a valutare ulteriori opportunità di sviluppo nel settore solare in tutta Italia, con l'obiettivo di ampliare il proprio portafoglio e al contempo portare avanti lo sviluppo degli impianti esistenti verso la fase di RTB (Real-Time Bidding), costruzione, messa in servizio e monetizzazione.



"È importante sottolineare che i nostri progressi non si limitano all'aumento del volume complessivo del portafoglio di sviluppo - ha detto il CEO Andrea Cattaneo - La costruzione dei nostri primi tre impianti solari in Puglia è già in corso, con la messa in servizio prevista entro la fine dell'anno, mentre il recente protocollo d'intesa firmato per la proposta di vendita, per 12 milioni di euro, del nostro portafoglio di circa 50 MWp nel Piemonte meridionale, dimostra chiaramente il potenziale valore che può essere creato man mano che i progetti avanzano nella fase di sviluppo".



(Foto: Zbynek Burival on Unsplash )

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