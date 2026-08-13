Anthropic, in trattative per acquisire la startup Decart per 6 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Il produttore di Claude starebbe trattando per acquisire la startup di intelligenza artificiale Decart AI per circa 6 miliardi di dollari. Lo riferiscono fonti vicine alla vicenda raggiunte da Bloomberg.



Decart sviluppa i cosiddetti "world models", che mirano a simulare il mondo fisico, e software in grado di ridurre i costi di addestramento dell'IA, migliorando l'efficienza dei chip. Una tecnologia che potrebbe aiutare l'infrastruttura esistente di Anthropic ad assorbire una maggiore domanda.



L'accordo non è ancora stato finalizzato e le trattative potrebbero non andare a buon fine. Ma, se conclusa, rappresenterebbe la più grande acquisizione nota di Anthropic, in vista della tanto attesa offerta pubblica iniziale.









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