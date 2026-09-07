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Francoforte: rosso per Qiagen

Migliori e peggiori
Francoforte: rosso per Qiagen
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il fornitore di prodotti chimici per l'isolamento, la purificazione e la manipolazione del DNA e dell'RNA, che mostra un decremento del 2,32%.

Il movimento di Qiagen, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del DAX, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Le implicazioni di medio periodo di Qiagen confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 36,77 Euro con primo supporto visto a 36,46. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 36,36.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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