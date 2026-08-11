Invito all'acquisto per Qiagen
(Teleborsa) - Chiusura del 10 agosto
Ottima performance per il fornitore di prodotti chimici per l'isolamento, la purificazione e la manipolazione del DNA e dell'RNA, tra i titoli dell'indice TecDAX, che ha chiuso in rialzo del 5,46%.
Operatività odierna:
Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto al prezzo attuale individuato a 38,45 Euro, con stop loss calcolato a quota 35 Euro, con buone probabilità che si concretizzi un profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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