Invito all'acquisto per Qiagen

(Teleborsa) - Chiusura del 10 agosto

Ottima performance per il fornitore di prodotti chimici per l'isolamento, la purificazione e la manipolazione del DNA e dell'RNA , tra i titoli dell'indice TecDAX , che ha chiuso in rialzo del 5,46%.





Operatività odierna:

Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto al prezzo attuale individuato a 38,45 Euro, con stop loss calcolato a quota 35 Euro, con buone probabilità che si concretizzi un profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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