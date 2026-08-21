Francoforte: si concentrano le vendite su Qiagen

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il fornitore di prodotti chimici per l'isolamento, la purificazione e la manipolazione del DNA e dell'RNA , che mostra un decremento dell'1,85%.



Comparando l'andamento del titolo con il DAX , su base settimanale, si nota che Qiagen mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,96%, rispetto a -0,89% dell' indice della Borsa di Francoforte ).





Lo status tecnico di Qiagen è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 38,2 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 37,82. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 38,57.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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