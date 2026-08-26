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Francoforte: andamento rialzista per Qiagen

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento rialzista per Qiagen
Punta con decisione al rialzo la performance del fornitore di prodotti chimici per l'isolamento, la purificazione e la manipolazione del DNA e dell'RNA, con una variazione percentuale del 2,17%.
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