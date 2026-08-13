Francoforte: andamento sostenuto per Qiagen

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il fornitore di prodotti chimici per l'isolamento, la purificazione e la manipolazione del DNA e dell'RNA , che tratta in utile del 2,17% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il DAX , su base settimanale, si nota che Qiagen mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,06%, rispetto a +1,32% dell' indice della Borsa di Francoforte ).





Allo stato attuale lo scenario di breve di Qiagen rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 38,04 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 37,52. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 38,56.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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