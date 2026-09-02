Honda intende abbattere i costi di oltre 9 miliardi di dollari entro il 2030

(Teleborsa) - Honda intende abbattere i costi di oltre 9 miliardi di dollari nei prossimi quattro anni e ha chiesto i fornitori di abbassare drasticamente i prezzi.



E' quanto riporta Reuters aggiungendo che la casa automobilistica giapponese punta a tagliare del 30% i costi in tre categorie chiave di componenti ovvero quelli stampati e forgiati, quelli elettrici e quelli relativi ai veicoli a sviluppo software. Tale riduzione consentirebbe ai fornitori giapponesi di competere meglio con i rivali cinesi.



I dirigenti di Honda avrebbero anche chiesto ai fornitori di ampliare, ove possibile, l'utilizzo di componenti di fabbricazione cinese e, durante l'incontro di questa primavera, hanno assegnato a ciascuno di essi obiettivi specifici di riduzione dei costi.









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