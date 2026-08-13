Usa, il deficit federale a luglio schizza a oltre 432 miliardi (+48% a/a), ai massimi da oltre cinque anni

Nei primi 10 mesi dell’anno fiscale quasi 1.800 miliardi

(Teleborsa) - Secondo i dati diffusi dal Dipartimento del Tesoro USA, il deficit federale ha raggiunto i 432,3 miliardi di dollari a luglio 2026, in aumento del 48% sull'analogo mese del 2025, portandosi al livello più alto da marzo del 2021.



Un'accelerazione che ha risentito dell'impennata dei costi di Medicare - programma federale di assicurazione sanitaria destinato principalmente agli over 65 e ad alcune categorie di persone con disabilità - e del peso continuo degli interessi sul debito sui conti pubblici.



Dopo il deficit di 120 miliardi registrato a giugno, gli analisti si aspettavano un aggravio del disavanzo meno consistente, a 348 miliardi.



I dati del Tesoro mostrano anche che il disavanzo complessivo accumulato nei primi dieci mesi dell'anno fiscale - che nel Paese inizia tradizionalmente il 1° ottobre - è salito a quasi 1.800 miliardi di dollari, superando il dato del corrispondente periodo dell'anno precedente. Un dato che evidenzia anche un peggioramento progressivo dei conti pubblici rispetto al 2024.

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