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/ USA, Fiducia consumatori (MoM) in agosto
USA, Fiducia consumatori (MoM) in agosto
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25 agosto 2026 - 16.40
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Fiducia consumatori in agosto su base mensile (MoM) 89,4 punti
, in calo rispetto al precedente 90,2 punti (la previsione era 90,3 punti).
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