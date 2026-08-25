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USA, Fiducia consumatori (MoM) in agosto

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USA, Fiducia consumatori (MoM) in agosto
USA, Fiducia consumatori in agosto su base mensile (MoM) 89,4 punti, in calo rispetto al precedente 90,2 punti (la previsione era 90,3 punti).
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