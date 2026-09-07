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Indicazioni rialziste per Lufthansa

Finanza
Indicazioni rialziste per Lufthansa
(Teleborsa) - Chiusura del 4 settembre
Seduta decisamente positiva per la compagnia aerea tedesca, parte del MDAX, che ha terminato in rialzo dell'1,79%.


Operatività odierna:
Su questi prezzi fissati a 7,846 Euro, Lufthansa è molto appetibile con stop loss impostato a quota 7,302 Euro e con una concreta possibilità di realizzare un capital gain nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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