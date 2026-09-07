Volkswagen pronta a cedere Osnabrück all'israeliana Aurelius, il sito produrrà sistemi di difesa

(Teleborsa) - Volkswagen ha raggiunto un accordo con lo Stato della Bassa Sassonia e l'investitore israeliano Aurelius Capital per la vendita del proprio stabilimento di Osnabrück.



Aurelius e il Land della Bassa Sassonia - spiega la società - intendono sviluppare il sito nei prossimi anni, trasformandolo in un centro dedicato a soluzioni per la sicurezza e la difesa e, tra i progetti di punta, prevedono di collaborare con la Rafael Advanced Defense Systems.



Questi piani includono la potenziale produzione di sistemi e componenti per sistemi di difesa aerea destinati alla Germania e all'Europa. Mentre Rafael apporterebbe la propria competenza tecnologica e la consolidata esperienza nel campo dei moderni sistemi di difesa aerea, la forza lavoro di Osnabrück svolgerebbe un ruolo centrale nell'avvio delle attività produttive e nell'industrializzazione della produzione. La collaborazione mira anche a gettare le basi per ulteriori partnership e progetti sotto la guida della nuova società.



Nel 2024 Volkswagen ha deciso di cessare gradualmente la produzione di veicoli nello stabilimento di Osnabrück a partire dall'estate del 2027. L'azienda supporterà la transizione alla nuova struttura aziendale e metterà a disposizione la propria esperienza industriale, le competenze in materia di sviluppo e industrializzazione, nonché le infrastrutture esistenti, per agevolare il processo.

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