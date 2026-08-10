Lettura rialzista per Sanlorenzo

(Teleborsa) - Chiusura del 7 agosto

Effervescente ilproduttore di yacht e superyacht , tra i componenti del FTSE Italia Star , che archivia la seduta con una performance decisamente positiva dell'1,62%.





Operatività odierna:

Le indicazioni operative suggeriscono un segnale rialzista per il titolo, che è da acquistare a questi valori fissati a 38,94 Euro, con stop loss calcolato a quota 36,79 Euro, mostrando ampie probabilità di utile in un orizzonte di breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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