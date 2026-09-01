Madrid: si concentrano le vendite su Amadeus IT

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l' azienda spagnola che fornisce soluzioni IT per il settore globale del turismo e dei viaggi , che mostra un decremento dell'1,99%.



La tendenza ad una settimana di Amadeus IT è più fiacca rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Le implicazioni di breve periodo di Amadeus IT sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 57,65 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 56,59. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 58,71.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```