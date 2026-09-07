Meloni incontra De Wever a Palazzo Chigi: focus su energia, migranti e bilancio Ue

Interscambio Italia-Belgio sopra i 46,5 miliardi di euro nel 2025.

(Teleborsa) - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi il primo ministro belga Bart De Wever, alla sua prima visita in Italia da quasi dieci anni per un capo di governo belga. Nel corso della conferenza stampa congiunta Meloni ha ricordato che l'interscambio tra i due Paesi ha superato nel 2025 i 46,5 miliardi di euro, con oltre 300 imprese italiane attive in Belgio, indicando spazi di collaborazione in "energia", "infrastrutture", "trasporti", "logistica" e "industria della difesa".



Sulle crisi internazionali, Meloni ha sottolineato l'impatto della situazione a Hormuz "sul costo dei carburanti, sul costo dei fertilizzanti, sul costo delle materie prime", auspicando che il prossimo Consiglio europeo affronti "i temi della competitività, i temi del costo dell'energia" con "più coraggio e con maggiore concretezza", annunciando la convocazione del tavolo dei Paesi like-minded insieme al cancelliere tedesco Friedrich Merz.



Sui migranti, la premier ha ribadito che "sia possibile preservare nel migliore dei modi lo spazio Schengen solo se si difendono i confini esterni dell'Unione", richiamando la sottoscrizione congiunta della Dichiarazione di Chisinau. Sul bilancio pluriennale Ue, Meloni ha ribadito la posizione italiana secondo cui "coesione e PAC siano la precondizione per poter rafforzare la competitività in Europa", pur riconoscendo che "non sempre le nostre posizioni qui si sovrappongono pienamente".



Da parte sua, De Wever ha dichiarato: "L'Europa deve diventare forte in un mondo sempre più complesso, crediamo che si possa costruire un campo comune nella difesa e dobbiamo riuscire a gestire meglio la migrazione e l'asilo e questo è un impegno che abbiamo preso prima di tutto per i cittadini".



Il premier belga ha inoltre rivolto un ringraziamento personale alla collega italiana: "Congratulazioni per essere diventata la presidente del Consiglio italiano con il mandato più lungo degli ultimi decenni. È un risultato importante e un segno di stabilità politica non solo per l'Italia ma anche per l'Europa. Il lavoro che facciamo insieme è molto importante per il futuro del nostro continente".

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