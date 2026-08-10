No a "un'immigrazione incontrollata": asse Meloni - Frederiksen

(Teleborsa) - "Messaggio congiunto all'Europa" per dire no a "un'immigrazione incontrollata" che ha "impatti negativi" sulle società: Giorgia Meloni e Mette Frederiksen fanno asse su un tema delicatissimo, come scrivono su Instagram.



Le due premier, uniche donne in Europa alla guida dei loro paesi, come rimarcano nel messaggio, dicono di voler "condividere alcune riflessioni sul futuro dell'Europa, sulla sicurezza dei suoi cittadini e sulla necessità di difendere i nostri valori e il nostro modo di vivere", come scrive poi Meloni su Facebook.



"Siamo consapevoli che molti potrebbero interrogarsi sulla nostra collaborazione", sottolinea la premier italiana riferendosi alla diversa estrazione politica della collega danese con cui "certamente non siamo d'accordo su tutto. Ma siamo unite dal nostro desiderio di difendere l'Europa".



"Non accettiamo - proseguono le due premier - un'immigrazione incontrollata verso l'Europa, e abbiamo promosso una politica migratoria rigorosa, sia nelle nostre Nazioni sia in Europa. Nessuno può negare gli impatti negativi dell'immigrazione illegale sulle nostre società: aumento dei tassi di criminalità, crescente pressione sui servizi pubblici ed erosione della fiducia dei cittadini. È particolarmente grave - sottolineano quindi Meloni e Frederiksen - quando migranti illegali, privi del diritto di rimanere nelle nostre Nazioni, commettono crimini violenti, trafficano droga o si rendono responsabili di violenze sessuali".



"Comprensibilmente - aggiungono -, i cittadini europei si aspettano azioni concrete dai propri rappresentanti politici. Per troppo tempo, soprattutto le persone comuni hanno pagato un prezzo troppo alto a causa di un'immigrazione incontrollata. È nostro dovere continuare a impegnarci con determinazione per offrire risposte concrete ai cittadini".

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