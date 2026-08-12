Migranti, linea dura di Copenaghen: pronti anche a chiudere frontiere

(Teleborsa) - La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli al
le frontiere e, "in ultima istanza",
anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Lo ha detto la premier danese Mette Frederiksen
intervenendo oggi al Folketing, il Parlamento di Copenaghen, nel corso del dibattito urgente convocato sulla crisi migratoria e sulla situazione a Ceuta. "Una politica migratoria rigorosa è fondamentale per la Danimarca e per l'Europa", ha affermato Frederiksen, secondo quanto riportato tra gli altri da TV 2 Nyheder, definendo "inquietanti" le immagini provenienti dall'enclave spagnola di Ceuta.
"Continuiamo a monitorare la situazione con estrema attenzione", ha aggiunto Frederiksen assicurando che il governo non esiterà "nemmeno per un secondo" ad adottare "le misure necessarie" qualora si registrassero movimenti di migranti attraverso l'Europa.
Proprio qualche giorno fa, la premier danese aveva inviato, insieme alla premier Meloni, un "messaggio congiunto all'Europa" per dire no a "un'immigrazione incontrollata" che ha "impatti negativi" sulle società.
Le due premier, uniche donne in Europa alla guida dei loro paesi,
come rimarcano nel messaggio, dicono di voler "condividere alcune riflessioni sul futuro dell'Europa, sulla sicurezza dei suoi cittadini e sulla necessità di difendere i nostri valori e il nostro modo di vivere", come scrive poi Meloni su Facebook.
"Siamo consapevoli che molti potrebbero interrogarsi sulla nostra collaborazione",
sottolinea la premier italiana riferendosi alla diversa estrazione politica della collega danese con cui "certamente non siamo d'accordo su tutto. Ma siamo unite dal nostro desiderio di difendere l'Europa".
(Foto: Mark Konig su Unsplash )