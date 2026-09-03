Milano 10:54
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Parigi: in calo Hermes

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: in calo Hermes
Composto ribasso per la maison di moda francese, in flessione del 3,26% sui valori precedenti.
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