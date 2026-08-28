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Parigi: andamento rialzista per Hermes

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: andamento rialzista per Hermes
Seduta positiva per la maison di moda francese, che avanza bene del 2,94%.
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