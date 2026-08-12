Parigi: performance negativa per Hermes

(Teleborsa) - Rosso per la maison di moda francese , che sta segnando un calo dell'1,98%.



Il confronto del titolo con il CAC40 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Hermes rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Hermes rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1.625,2 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1.602,2. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1.648,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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