Recrowd torna operativa con nuovi vertici e soci: rimosso il provvedimento di Bankitalia

(Teleborsa) - Recrowd, piattaforma italiana di lending crowdfunding immobiliare fondata nel 2018, ha comunicato la rimozione del provvedimento di sospensione emanato dalla Banca d'Italia in data 31 luglio 2025. La rimozione fa seguito alla conclusione del procedimento amministrativo di verifica, da parte dell'Autorità di Vigilanza, dell'avvenuto superamento - ad opera di Recrowd - dei rilievi formulati, mediante l'implementazione delle iniziative previste nel piano di rimedio.



Recrowd, che in questo periodo ha proseguito senza interruzioni le attività di monitoraggio relative ai progetti già avviati alla data del provvedimento (restituendo agli investitori oltre 35 milioni di euro tra capitali e interessi, per un totale complessivo superiore a 162 milioni di euro da inizio attività, nel 2019) riprende, ora, la piena operatività riavviando progressivamente anche la pubblicazione di nuovi progetti sul proprio portale con un approccio improntato ad attenzione e responsabilità.



Il capitale sociale è stato incrementato in due fasi: un primo aumento di 3,3 milioni di euro, eseguito a ottobre 2025, e un secondo aumento di 2,02 milioni di euro perfezionato alla fine di agosto 2026, per complessivi 5,32 milioni di euro. Agli aumenti si è accompagnato l'ingresso di nuovi soci accanto ai soci storici.



Nell'ambito del riassetto della governance, è stato rinnovato il CdA con l'ingresso di nuove figure e competenze. La società è, oggi, guidata dall'AD Andrea Clamer mentre la presidenza è affidata a Giorgio Luca Bruno, che vanno così ad affiancare i co-founder Gianluca De Simone e Simone Putignano. La struttura organizzativa prevede, inoltre, un comitato di direzione quale ulteriore organo di supporto al CdA, con controllo incrociato sulle decisioni.



Sono state anche riviste tutte le procedure con effetti diretti sugli investitori in materia di pricing, criteri di selezione dei progetti, gestione dei conflitti di interesse, monitoraggio delle posizioni post-erogazione e gestione dei reclami.

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