Bitcoin torna sopra i 70.000 dollari, il mercato scommette sulla svolta USA

(Teleborsa) - Il Bitcoin torna a correre e supera quota 70.000 dollari, riportandosi sui livelli più alti da fine maggio. La criptovaluta ha guadagnato fino a circa il 5% nelle ultime ore, arrivando oltre i 72.000 dollari, in un movimento sostenuto sia dal miglioramento del quadro finanziario sia dalle nuove aperture dell'amministrazione Trump
verso il settore.
A favorire il rialzo è innanzitutto il calo dei rendimenti dei Treasury
statunitensi. Il piano del Tesoro USA
di intervenire sul mercato dei titoli di Stato a più lunga scadenza ha spinto i rendimenti verso il basso e indebolito il dollaro. Un contesto che tende a favorire gli asset più rischiosi e ha dato nuovo slancio anche alle criptovalute.
Sul fronte politico, l'attenzione degli operatori si concentra invece sui segnali arrivati dalla Casa Bianca
. Donald Trump ha incontrato alcuni dei principali esponenti dell'industria crypto e ha chiesto al Senato di procedere con il Clarity Act
, il progetto di legge destinato a definire un quadro normativo per il mercato delle criptovalute negli Stati Uniti. Il provvedimento, rimasto bloccato prima della pausa estiva, potrebbe tornare all'esame del Congresso a settembre.
L'ottimismo ha coinvolto l'intero comparto: Ether
è salito fin oltre il 5%, Solana
ha guadagnato circa il 5% e XRP
oltre il 12%. Ancora più marcato il rialzo del token legato a Hyperliquid
, che ha guadagnato oltre il 20% dopo che Trump ha lasciato intendere che Washington sta valutando la possibilità di consentire alla piattaforma di operare negli Stati Uniti.
Il movimento del Bitcoin
si inserisce in un recupero già iniziato la vigilia, quando la criptovaluta aveva guadagnato circa il 7%. Il brusco rialzo ha costretto alla chiusura di numerose posizioni ribassiste: nelle ultime 24 ore le liquidazioni sul mercato crypto hanno superato i 3 miliardi di dollari.
A rafforzare il quadro sono anche i flussi di capitale verso gli strumenti finanziari legati al Bitcoin. Gli ETF spot quotati negli Stati Uniti hanno raccolto oltre 1 miliardo di dollari dall'inizio della settimana fino a mercoledì, mentre i grandi detentori di Bitcoin hanno ripreso ad accumulare.
Il mercato, tuttavia, non ha ancora dato una conferma definitiva della nuova fase rialzista. Il Bitcoin resta inoltre lontano dal record oltre 126.000 dollari raggiunto lo scorso ottobre. Il superamento di quota 70.000 rappresenta però un segnale importante per un mercato che da mesi è alla ricerca di un punto di svolta.(Foto: © Wit Olszewski / 123RF)