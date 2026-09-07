Stevanato Group, la famiglia vuole restare "solidamente azionista"

(Teleborsa) - In cinque anni, dall'IPO, Stevanato Group ha investito quasi due miliardi di euro (1,7 miliardi sull'industria di cui 200 milioni in ricerca e sviluppo). Lo ha detto l'AD della società, Franco Stevanato, in un'intervista a L'Economia de Il Corriere della Sera. Stevanato Group , gruppo italiano quotato a Wall Street, è attivo nella produzione di soluzioni per il contenimento e la somministrazione di farmaci



"Ci siamo quotati per investire, altrimenti non ce l'avremmo fatta - dice l'AD - La Borsa serve a questo, abbiamo raccolto 1,2 miliardi. Abbiamo scelto l'America anziché l'Italia perché il mercato dei farmaci biologici è lì. Il nostro sogno è il raddoppio del fatturato ogni cinque anni. Vogliamo avere un ruolo forte nei farmaci biologici, essere un bel battitore italiano che gioca la partita in Champions".



Per raccogliere risorse c'era anche un'altra strada, aprire il capitale, ma il tema non è in agenda, almeno per ora: "La famiglia vuole restare solidamente azionista, crediamo molto a questo business - sottolinea - Ma dobbiamo sempre investire su ricerca e stabilimenti".

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