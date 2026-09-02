Assant (Blackstone): fusione Lottomatica-CIRSA riunisce due realtà altamente complementari

(Teleborsa) - "Questa operazione riflette i significativi progressi compiuti da CIRSA negli ultimi anni e riunisce due realtà altamente complementari
, accomunate da valori condivisi, brand forti e un impegno verso l’innovazione". Lo ha detto Lionel Assant
, Global Co-Chief Investment Officer di Blackstone
e Vice-Chairman del Consiglio di Amministrazione di CIRSA, commentando la maxi fusione tramite scambio azionario annunciata questa mattina
da Lottomatica e CIRSA.
"La fusione tra CIRSA e Lottomatica darà vita a una delle principali piattaforme del gaming quotate a livello mondiale
, che beneficerà di una maggiore dimensione, di una più ampia diversificazione geografica e di capacità potenziate", ha aggiunto.
Blackstone, il maggiore azionista di CIRSA, diventerà il maggiore azionista della Combined Company
con circa il 24% del capitale sociale.