Haiki+, Sostenya acquista 380 mila azioni e porta quota concerto al 66,67%
(Teleborsa) - Sostenya Group, holding che fa riferimento alla famiglia Colucci, ha acquistato 380.000 azioni di Haiki+ sul mercato Euronext Growth
Milan a 0,89-0,893 euro (prezzo medio 0,892 euro).
Le operazioni di acquisto sono state effettuate a un prezzo unitario non superiore a 0,90 euro per azione (il corrispettivo offerto per ciascuna azione nel contesto dell'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da promossa da SG Holding).
Dopo l’operazione, SG Holding detiene 72.422.784 azioni di Haiki+, pari al 56,10% del capitale. Con le persone che agiscono di concerto, la partecipazione complessiva sale a 86.060.035 azioni, pari al 66,67%.
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