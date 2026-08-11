Alfasigma acquista Nordic Group per crescere in Europa e nelle specialty care

(Teleborsa) - Alfasigma, colosso italiano della farmaceutica, ha firmato un accordo con SEVER Life Sciences per l'acquisizione del 100% delle azioni di Nordic Group e delle sue controllate (Nordic Pharma). Nordic Pharma è un'azienda farmaceutica a capitale privato con strutture operative in Europa, Canada e Giappone.



L'operazione consentirà ad Alfasigma di integrare nel proprio portfolio di reumatologia - che include il franchise Jyseleca - il business di Nordic Pharma nel trattamento dell'artrite reumatoide, e in particolare il franchise del metotrexato Nordimet. L'acquisizione permetterà inoltre di ampliare la capacità commerciale del gruppo grazie alla presenza diretta in 18 paesi europei, estendendo il raggio d'azione anche a Canada e Giappone. Oltre all'area reumatologica, l'accordo include l'integrazione del portfolio di Nordic Pharma nelle aree della salute della donna, della critical care e dell'oftalmologia. Entrano in Alfasigma 265 dipendenti con competenze ed expertise specialistiche.



L'acquisizione, di cui non sono stati divulgati i dettagli finanziari, si inserisce nel quadro della strategia di M&A di Alfasigma, incentrata sulla crescita nelle terapie specialistiche e nelle malattie rare, con un focus particolare su gastroenterologia e immunologia. Il passo odierno fa seguito alle recenti operazioni di potenziamento del portfolio, tra cui l'acquisizione di Jyseleca nell'ambito delle patologie infiammatorie e l'accordo di licenza con GSK per linerixibat, indicato per il trattamento del prurito colestatico nella colangite biliare primitiva (CBP) in pazienti adulti.



"La nostra è una strategia mirata: individuiamo le giuste opportunità per far crescere l'area delle cure specialistiche e delle malattie rare a livello globale, concentrandoci su ambiti in cui i pazienti non hanno ancora opzioni terapeutiche adeguate in gastroenterologia e immunologia - ha detto il CEO Francesco Balestrieri - L'acquisizione di Nordic Pharma rappresenta una tappa decisiva in questo percorso, perché consolida la nostra presenza in Europa e amplia l'offerta in reumatologia. Unendo i rispettivi portafogli, le competenze scientifiche e il valore delle nostre persone, saremo in grado di portare vera innovazione e creare ancora più valore per pazienti e azionisti".

Condividi

```